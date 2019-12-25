Руденко подчеркнул, что закрытые границы ни отвечают интересам ни Белоруссии, ни России.

В МИД РФ рассказали, когда будет открыта граница с Белоруссией. С заявлением выступил глава международного ведомства Андрей Руденко в рамках онлайн-конференции.

Дипломат напомнил, что у России и Белоруссии есть авиасообщение, а также автомобильное и железнодорожное. По его словам, их откроют, когда динамика пандемии спадёт и будет возможность для снятия ограничений. Руденко подчеркнул, что закрытые границы ни отвечают интересам ни Белоруссии, ни России.

"Граница между Белоруссией и Россией должна быть открыта, будь то авиационная или иная. Андрей Руденко, заместитель главы МИД РФ

Ранее мы рассказывали, что Белоруссия требует пересмотра цены на российский газ.