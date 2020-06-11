В КНР призвали пассажиров строго следовать санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Китай назвал условие возобновления транспортного сообщения с Россией. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на МИД КНР. В правительстве объяснили, что поездки между странами будут разрешены только в том случае, если граждане будут соблюдать санитарно-эпидемиологические требования для стабилизации обстановки, связанной с распространением коронавируса.

Чиновники добавили, что согласно постановлению китайского управления гражданской авиацией, на данный момент российским перевозчикам разрешается выбрать один пункт пропуска для совершения рейсов. При этом авиакомпания не может организовывать более одного перелета в неделю.

Напомним, что сухопутная граница между Россией и Китаем закрылась в конце января. До сих пор железнодорожное сообщение между сторонами не доступно.

В МИД РФ рассказали, когда будет открыта граница с Белоруссией.

Видео: kremlin.ru