Кремль рассказал, что точных дат возобновления перелётов пока нет

Вопрос находится в компетенции правительства.

Кремль рассказал, что точных дат возобновления международных перелётов пока нет. Заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, этот вопрос находится в компетенции правительства. Песков указал на то, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать предложения по дате возобновления международного сообщения.

Главной здесь движущей силой является все-таки оперативный штаб в правительстве. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Ранее мы писали, что Росавиация планирует обратиться в Роспортребнадхор с предложением возобновить авиасообщение с заграничными странами. Предлагается открыть воздушные границы с европейскими странами (в том числе с Турцией), а также с Китаем и Южной Кореей, где эпидемиологическая ситуация улучшается.