Решающую роль будут играть власти других стран.

Росавиация готова возобновить международные полеты с 15 июля. Об этом пишут РБК и агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что Росавиация планирует обратиться в Роспортребнадхор с предложением возобновить авиасообщение с заграничными странами. Предлагается открыть воздушные границы с европейскими странами (в том числе с Турцией), а также с Китаем и Южной Кореей, где эпидемиологическая ситуация улучшается.

Росавиация планирует возобновить перелёты между странами СНГ и ЕАЭС. При этом для бизнес-перелётов хотят открыть практически все направления.

Подчёркивается, что список стран, куда возобновят перелёты, будет согласовываться совместно Росавиацией и Роспотребнадзором. Но решающую роль будут играть власти других стран, которые должны дать согласие на приём российских самолётов.

Ранее мы писали, что российские авиакомпании могут возобновить международные рейсы с середины июля.