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В районе Пекина ввели "режим военного времени" из-за коронавируса

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Режим ввели после обнаружения на оптовом рынке коронавирусной инфекции.

"Режим военного времени" объявлен в Китае в районе Фэнтай Пекина после того, как у работников расположенного там оптового рынка "Синьфади" была диагностирован COVID-19. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы района Чу Цзюньвэй.

Сейчас рынок временно закрыт, в 11 прилегающих микрорайонах введен жесткий карантин.

По данным газеты "Синьцзин бао", теперь 10 тысяч работников рынка должны будут сдать тест на коронавирус.

Ранее у жены Зеленского диагностировали коронавирус.

Видео: Youtube/AFP News Agency

 

Теги: китай, коронавирус
Категории: Картина дня, Лента новостей, Мировые новости,

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