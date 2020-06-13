В районе Пекина ввели "режим военного времени" из-за коронавируса

Режим ввели после обнаружения на оптовом рынке коронавирусной инфекции.

"Режим военного времени" объявлен в Китае в районе Фэнтай Пекина после того, как у работников расположенного там оптового рынка "Синьфади" была диагностирован COVID-19. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы района Чу Цзюньвэй.



Сейчас рынок временно закрыт, в 11 прилегающих микрорайонах введен жесткий карантин.

По данным газеты "Синьцзин бао", теперь 10 тысяч работников рынка должны будут сдать тест на коронавирус.

Ранее у жены Зеленского диагностировали коронавирус.

Видео: Youtube/AFP News Agency