В районе Пекина ввели "режим военного времени" из-за коронавируса

"Режим военного времени" объявлен в Китае в районе Фэнтай Пекина после того, как у работников расположенного там оптового рынка "Синьфади" была диагностирован COVID-19. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы района Чу Цзюньвэй.
Сейчас рынок временно закрыт, в 11 прилегающих микрорайонах введен жесткий карантин.
По данным газеты "Синьцзин бао", теперь 10 тысяч работников рынка должны будут сдать тест на коронавирус.
Ранее у жены Зеленского диагностировали коронавирус.
Видео: Youtube/AFP News Agency
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