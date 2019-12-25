  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вторую неделю подряд в Петербурге регистрируют самый высокий уровень летальности от COVID-19 в России
Сегодня, 14:30
35
nadezhda_sib

Вторую неделю подряд в Петербурге регистрируют самый высокий уровень летальности от COVID-19 в России

0 0

Показатель в Петербурге превышает 5%.

За последнюю неделю уровень летальности от коронавируса в Северо-Западном федеральном округе повысился на 0,3%. Такие данные предоставил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. 

На данный момент он составляет 2,97%, в то время как общероссийский показатель — 1,53%.

Самая высокая летальность в России — в Санкт-Петербурге (5,7%). Показатель растет уже третью неделю. На втором месте располагается Республика Дагестан (4,85%) и Тверская область (2,29%). 

Отметим, что среди регионов СЗФО нулевая летальность остается в Ненецком автономном округе. 

Ранее бывший главный врач Боткинской больницы объяснил причины высокой летальности. 

График: ИЦК

Теги: коронавирус, летальность
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии