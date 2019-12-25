Бывший главный врач Боткинской больницы объяснил причины высокой летальности

За месяц летальность в городе в разы превысила российские показатели.

Бывший главный врач Боткинской больницы Алексей Яковлев назвал причины высокой летальности в Петербурге.

По мнению Яковлева, причина кроется в плохой работе местной системы здравоохранения. Врач считает, что организационные работы решались неправильно с самого начала: Петербург опоздал с мероприятиями на два месяца, хотя чиновников просили действовать так же, как в столице.

Мы же тогда знали между собой, что в городе в день по 12 человек хоронили, когда вам рассказывали про пару летальных случаев заявил Яковлев.

Так, в июне показатель смертности в Петербурге составил 14,4%, когда как в Москве всего 3,46%, во всей России 2,05%. В комитете по здравоохранению показатели назвали иллюзией роста смертности и уточнили, что в процент июньских жертв входят смерти за апрель и май.

Напомним, что Алексея Яковлева отправили в отставку из-за беглых пациентов.

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Фото: Piter.TV