Главврач Боткинской больницы уволен после побега "коронавирусных" пациентов

Увольнение произошло по инициативе работодателя.

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец уволил Алексея Яковлева, главного врача Городской клинической больницы им. Боткина. Как отметил Лисовец, это произошло по инициативе работодателя. Временно исполнять обязанности Яковлева будет Иван Федуняк. Об этом сообщил "Доктор Питер".

Недавно из Боткинской больницы сбежали три пациента, которых, по распоряжению Роспотребнадзора, госпитализировали на период двухнедельного карантина. Все они вернулись из Китая с признаками ОРВИ. Одну из сбежавших принудительно вернули в больницу через суд.

Алексей Яковлев – "Заслуженный врач Российской Федерации". В Боткинской больнице он начал работать в 1980 году, в 1994-ом стал главным врачом.