Рассказы пациентов "Ленэкспо": Piter.TV разобрался в плюсах и минусах временного госпиталя

Временный госпиталь в "Ленэкспо" открылся в начале мая и сразу стал одним из самых противоречивых объектов эпохи коронавируса. С одной стороны власти обеспечили городу более тысячи коек, когда в больницах уже не было мест. Стоял выбор – закрыть онкоцентры, хосписы и другие жизненно важные места и переделать их в медучреждения для лечения COVID-19, или пойти по другому пути и открыть госпиталь в максимально сжатые сроки.

Так и сделали, и это решило проблему с нехваткой мест для больных коронавирусом. Однако возникло много внутренних проблем. В сети начали появляться многочисленные жалобы от пациентов на спорные стандарты лечения, соседство с психически нездоровыми людьми, равнодушное отношение со стороны врачей... Особенно активно жаловались на госпитализацию "легкие пациенты" без подтвержденного COVID-19, которые вынуждены были лежать рядом с инфицированными петербуржцами.

Большинство жалоб тут же превращались в заголовки новостных СМИ, что сформировало противоречивый образ госпиталя в общественном сознании. Справедливости ради, позитивные отзывы и благодарности врачам (а они тоже были) привлекали внимание журналистов гораздо реже.

Piter.TV собрал в один материал отзывы пациентов и факты, которые говорят, что во временном госпитале сейчас далеко не все идеально. Однако для создания объективной картины мы вспомнили и то, за что петербуржцы благодарили "Ленэкспо" – найти позитив оказалось совсем не сложно.

Ленэкспо отзывы

На что жаловались?

Грязь, неработающие градусники и полное отсутствие какой-либо заботы со стороны медперсонала. Так описала свое пребывание во временном госпитале в "Ленэкспо" одна из пациенток Марина (имя изменено)

Женщина рассказала, что вызвала скорую помощь в пятницу, 29 мая. Ее сразу же отвезли на компьютерную томографию, по результатам которой поставили диагноз "Двустороннее воспаление" с поражением 30% одного легкого и 35% - другого. Далее Марину повезли в "Ленэкспо", в очереди из скорых она простояла с 19 до 22 часов.

Из скорых доносился кашель, но к больным подходили только один раз за это время. В приемном покое у мужчины случился инфаркт. Он упал, его начали откачивать. Но выяснилось, что ЭКГ нет, и врачи толком не знают, где достать, и можно ли его вообще в таком состоянии перевезти. Меня оформили, и ближе к 23 часам я оказалась в боксе "А". Там лежат женщины. Бокс "Б" заполнен мужчинами, в основном гастарбайтерами из Узбекистана и Таджикистана. Они играют в шашки и радостно гогочут на весь свой бокс. Я проходила там и видела эту картину, а какой-то дедушка умолял на стойке, чтобы его перевели в другой бокс, потому что он не может поспать. Мне кажется, что в медучреждении должны быть порядки и чистота! Возмутилась петербурженка

Что касается чистоты, то это, по словам собеседницы Piter.TV, вообще отдельный вопрос. Она заявила, что моют полы во временном госпитале очень редко. "Я этого счастья даже не застала. Хотя пролежала субботу и воскресенье, в понедельник меня перевели в Госпиталь для ветеранов войн на Народной улице", - рассказала нашему изданию Марина.

В туалетной комнате, которая является смежной с ванной, на полу была невысыхающая лужа. В какой-то момент обессиленная из-за высокой температуры женщина упала там и разбила себе локти и запястья, хрустнуло что-то в спине.

Так как была температура и дикая слабость, я не смогла быстро встать. Мне звали медперсонал на помощь. Но в итоге мне помогли только морально. Я встала сама под ободряющие: "Давай, давай". Пожаловалась бывшая пациентка "Ленэкспо"

Также Марина рассказала, как дела обстояли с бесконтактными градусниками. На момент, когда женщина лежала во временном госпитале, они вовсе не работали, и показывали 36.8 при температуре более 38 градусов. Пациентка два часа "каталась" на кровати и задыхалась, однако врачи не обращали на нее никакого внимания.

Случайно прошел медбрат. Я попросила померить температуру. Он измерил, и, видя, что я очень плохая, мне сделали парацетамол внутривенно. Температура спала. Дежурный врач так больше и не пришел. Рассказала петербурженка

После этой ситуации Марина пожаловалась лечащему врачу и пригрозила судом. Женщину в этот же день перевели в Госпиталь для ветеранов войн на Народной улице. Врачи шесть дней пытались стабилизировать состояние пациентки и даже предлагали лечь в реанимацию. После курса антибиотиков и укрепляющих препаратов Марина пошла на поправку.

Спасибо. Теперь мне лучше, но "Ленэкспо" едва не довел меня до гробовой доски. Заключила собеседница Piter.TV

Также своей историей с Piter.TV и своими подписчиками в Facebook и Instagram поделился Михаил (имя изменено). Он рассказал, что 4 мая у него поднялась высокая температура. Несколько дней мужчина лечился самостоятельно при помощи подручных медикаментов. В воскресенье, 10 мая, он вызвал участкового врача, который рекомендовал ему прийти в поликлинику, чтобы сделать флюорографию и сдать анализы. Однако вечером того же дня температура поднялась до 39.7 градусов. Михаил не на шутку испугался и вызвал скорую помощь.

Через 25 минут приехала скорая. Вкололи мне анальгин, папаверин и димедрол и повезли на КТ органов грудной клетки в Сестрорецк. Результат КТ не понравился бригаде скорой помощи, и они рекомендовали госпитализацию. Поделился с редактором нашего издания петербуржец

Так мужчина оказался во временном госпитале в "Ленэкспо". Он рассказал, что койки расположены в седьмом павильоне, окруженном забором с колючей проволокой по верху. За забором ходит Росгвардия и сторожит пациентов. Внутри медучреждения все на магнитных замках, из карантинной зоны без врача не выйти.

И вот в три ночи я сижу с врачом на приемке в полевом госпитале. Она смотрит результаты моего КТ и говорит "А чего ты здесь делаешь? У тебя повреждение легких 5 и 10%, с таким повреждением дома лечатся. Вспомнил Михаил слова медика

Петербуржец сразу же попросился домой, однако его не пустили.

Она [врач] говорит, что я только что оформила все бумаги, и мне лениво писать дальше. Завтрашней смене врачей опиши ситуацию и просись лечиться домой. Ну ок, согласился я. Да и времени – три ночи. Отправился спать в "Ленэкспо". Утром подхожу к новой бригаде врачей, описываю ситуацию, а меня шлют – я в карантине. Рассказал собеседник Piter.TV

Михаил вспомнил, что вокруг него лежали "то ли шесть пакистанцев, то ли бангладешцев". А может это были и индусы из мусульманских регионов. По-русски его соседи не говорили, и их лечение было больше похоже на "ветеринарию". Также рядом лежало очень много русскоговорящих мусульман.

Валяюсь почти сутки в "Ленэкспо". Утром 11.05 взяли мазок на Ковид. Его результат мне так остался неизвестен. Дичайше сильно хочу пить. Ко мне подходят люди в защитных костюмах, измеряют температуру и все. В какой-то момент спросил у мужика из соседней палаты, мол, как лечат? Он ответил, что за те три дня, что он там провел, ему не выдали ни одной пилюльки. Позже я выяснил, почему народ не лечат: в больничке нет лекарств. И на тот момент там лежало 400 человек. Заявил мужчина

В результате свое пребывание во временном госпитале Михаил описал так: "В "Ленэкспо" лекарств нет, люди с психическими расстройствами или бомжи с гниющими ногами – есть. Вентиляции нет, хотя что-то постоянно гудит. Свежего воздуха – нет. А еще там душно! Питьевой воды может не быть или быть только кипяток.

В какой-то момент у Михаила появились проблемы с дыханием, стало тяжело говорить, появились покашливания. Вечером 11 мая ему выдали таблетки, которые впоследствии давали на протяжении всей недели. Также один раз поставил капельницу, брали анализ крови, мазок на коронавирус и в последний день пребывания сделали укол.

Утром 15 мая петербуржца перевели из "Ленэкспо" в Госпиталь для ветеранов войн на Народной улице. В пятницу, 29 мая, во второй половине дня Михаила выписали из больницы. Лечащий врач порекомендовал встать на учет у терапевта по месту жительства. Данные о заболевании мужчины передали в Роспотребнадзор.

На следующий день петербуржец встретился с терапевтом. Врач, прочитав заключение из госпиталя, порекомендовал лечь на реабилитацию, чтобы не было осложнений с органами дыхания в виде пневмофиброза и прочего.

Есть ли позитив?

При этом в сети есть много позитивных отзывов о временном госпитале в "Ленэкспо". Одним из них поделилась Анна (имя изменено) на Pikabu.

В данный момент я прохожу лечение от двусторонней пневмонии в "Ленэкспо", павильон №7. И, если честно, накипело. Почему-то все мои знакомые, узнав, где я нахожусь, приходят в ужас и начинают нести какую-то несусветную чушь об условиях тут. Написала она

Девушка поступила на лечение в "Ленэкспо" вечером 12 июня. Первое, что ей бросилось в глаза, так это персонал, который был постоянно на позитиве и старался успокоить пациентов и ободрить. У Анны сразу же взяли кровь, сделали КТ и назначили лечение. "Врачи действуют слаженно как единый механизм", - отметила девушка, добавив, что можно всегда подойти к дежурному на пост, проверить температуру и давление.

Казалось бы лежи и жди поправки....но нет...НАШИ ЛЮДИ так не умеют. Заявила пациентка

Поначалу она не понимала, почему к вечеру в туалетах и душевых кабинках пропадают настенные насадки с мылом и шампунем, а на унитазах разбитые сидушки. При этом утром появляются новые предметы гигиены, а в душевых через день – новая коллекция леек и креплений. Потом девушка поняла, что все это крадут пациенты.

Зацените, ты перестал помирать и тут же идешь и свинчиваешь себе. Возмутилась Анна

Также она рассказала, что лежит в зале "конгрессов", где при +30 градусах жары за окном, в помещении прохладно благодаря современной вентиляции. Кроме всего прочего, девушка осталась довольна питанием.

Порции огромные, сегодня была котлета размером со взрослый кулак, мы ели в три захода. Разнообразно, питательно, калорий с избытком. Фрукты, йогурты. Везде стоят тележки с горячей водой, чай, кофе, стаканчики. Поделилась впечатлениями пациентка "Ленэкспо"

Петербурженка выразила благодарность врачам, медсестрам и медбратьям за труд, терпение и ласку, за "железные нервы и позитив". Она пожелала медикам побольше "адекватных" пациентов. "Вы - космос! Вы - лучшие! Спасибо", - завершила Анна свой пост.

Также свою благодарность врачам выразила другая пациентка Диана (имя изменено).

Хочу сказать большое спасибо врачам, здесь очень внимательный персонал и волонтеры все очень с заботой относятся к пациентам, то есть ко мне. Низкий поклон и спасибо. Они работают по три недели без выходных, потом две недели отдыхают и опять на три недели, это очень сложно. Написала она в Instagram

За своих коллег заступился один из медработников "Ленэкспо" Александр (имя изменено).

Чтобы не писали про временный госпиталь, мое мнение, что в условиях близко к чрезвычайной ситуации, сделать условия для 1000 человек уровня гостиницы невозможно. Да и цели у нас – долечивание и наблюдение, чтобы никому не стало вдруг плохо (все коварство короны, что ты чувствуешь себя хорошо, и совершенно внезапно уже не можешь спокойно дышать). Мы должны постоянно наблюдать за пациентами, из-за этого нет перегородок, все на виду, чтобы мы могли оказать помощь сразу. Заявил он в Instagram

По словам Александра, ему жаль пациентов, однако многие из них заразились, не соблюдая элементарных правил безопасности. Кто-то гулял в парках, ел шашлыки, ходил в гости.

Несмотря ни на что, все мы стараемся сделать нахождение в больнице для пациентов лучше. И мне крайне обидно, когда пациенты не идут нам на встречу, хотя для всего медицинского персонала это работа – не райский отдых. Мы работаем 7 часов в СИЗах, ведем несколько десятков пациентов. Медсестры – это герои пандемии, про них я вообще молчу. Может быть это свойственно человеческой природе жалеть себя больше всех. Многие не думают о том, что переносит человек в белом костюме и респираторе, который больше месяца не видит семью, мало спит, и просто рискует своей жизнью. Но всех, кого я знаю из медицинских работников, никто не струсил и принял этот вызов без жалоб и вопросов. Написал медработник

Дать шанс на исправление нельзя закрыть

Во временном госпитале в "Ленэкспо", несомненно, существует еще много проблем, на которые нельзя закрывать глаза. Мы надеемся, что жалобы горожан на сломанные градусники, нехватку лекарств, равнодушное отношение некоторых медработников к пациентам и соседство с психически нездоровыми людьми, не останутся без внимания властей. Некоторых проблем и вовсе удалось бы избежать, если бы сами пациенты не воровали предметы гигиены, не ломали сантехнику и не засоряли унитазы.

Нельзя забывать и о том, что в начале марта россияне столкнулись с совершенно новой и неизученной болезнью. Медикам приходилось приобретать опыт лечения прямо у постели больных. Забыв про себя и своих родных, они самоотверженно выполняли и продолжают выполнять свой профессиональный долг.

Главным экзаменом для "Ленэкспо" и для всей системы здравоохранения в целом станет вторая волна коронавируса, к которой готовятся власти Петербурга этой осенью. Специалистам предстоит провести работу над ошибками и применить на практике опыт, приобретенный в период нескольких месяцев пандемии.

Фото: Facebook, Instagram, gov.spb.ru