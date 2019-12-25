Ордер для организации VK FEST выдала ГАТИ Петербурга

Мероприятие пройдет в Парке 300-летия 5 и 6 июля.

Ордер для обеспечения организации VK FEST выдала сегодня, 27 июня, Государственная административно-техническая инспекция Петербурга. Мероприятие пройдет в Парке 300-летия 5 и 6 июля.

Вокруг территории парка установят ограждения и разместят торговые точки, павильоны-студии, шатры, смотровую площадку и четыре сцены: "Фиолетовая", "Белая", Record Dance и "Блогеры".

Ранее мы рассказывали о том, что дефиле "Ассоциации" пройдет в Царском Селе. В этом году мероприятие получило новую концепцию: сцена предоставляется известным российским дизайнерам из различных городов страны – Улан-Удэ, Нижнего Новгорода, Москвы.

Фото: пресс-служба VK FEST; ГАТИ Петербурга