Дефиле "Ассоциации" пройдет в Царском Селе

В этом году мероприятие получило новую концепцию: сцена предоставляется известным российским дизайнерам из различных городов страны — Улан-Удэ, Нижнего Новгорода, Москвы.

В воскресенье, 29 июня, в живописном Екатерининском парке вновь соберутся гости на XV ежегодный фестиваль моды и театрального искусства "Ассоциации", организованный музеем-заповедником Царское Село, о чём сообщили сегодня в пресс-центре музея.

В этом году мероприятие получило новую концепцию: сцена предоставляется известным российским дизайнерам из различных городов страны — Улан-Удэ, Нижнего Новгорода, Москвы. Участниками необычной постановки станут Надежда Абзаева, Александра Гапанович, Нелли Крук, а также творческий союз Хайки Симонян и Федора Додонова.

Коллекции каждого дизайнера зрители увидят в четырёх показах, а главным событием станет грандиозное общее дефиле, разворачивающееся перед величественным фасадом Екатерининского дворца. Посетить событие смогут обладатели входных билетов в парк, приобрести которые можно в кассах или заранее онлайн на официальном сайте музея.

Ранее мы сообщили о том, что выставка-проект "Подвиг возрождения" откроется в Большом Петергофском дворце.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село"