Фестиваль "Паруса Кронштадта" пройдет 21 июня

Посетителей ожидают интерактивные площадки, мастер-класс по бальному танцу и этикету XVIII века.

На "Острове Фортов" 21 июня состоится фестиваль "Паруса Кронштадта". Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Посетителей ожидают интерактивные площадки, мастер-класс по бальному танцу и этикету XVIII века, а также морские прогулки на крейсерных яхтах. Кроме того, проведут парад исторических персонажей.

На сцене пройдет концерт с хедлайнером Ваней Дмитриенко.

Фестиваль – яркое событие в жизни Кронштадта, который является флагманом новой туристской географии. Обязательно приходите! Начало программы – в 10:00. Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: в забеге "Борись и побеждай" поучаствовали более 2 тыс. петербуржцев.

Фото: Telegram / Пиотровский Online