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Фестиваль "Паруса Кронштадта" пройдет 21 июня
Сегодня, 16:57
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Фестиваль "Паруса Кронштадта" пройдет 21 июня

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Посетителей ожидают интерактивные площадки, мастер-класс по бальному танцу и этикету XVIII века.

На "Острове Фортов" 21 июня состоится фестиваль "Паруса Кронштадта". Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. 

Посетителей ожидают интерактивные площадки, мастер-класс по бальному танцу и этикету XVIII века, а также морские прогулки на крейсерных яхтах. Кроме того, проведут парад исторических персонажей. 

На сцене пройдет концерт с хедлайнером Ваней Дмитриенко. 

Фестиваль – яркое событие в жизни Кронштадта, который является флагманом новой туристской географии. Обязательно приходите! Начало программы – в 10:00. 

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга 

Ранее на Piter.TV: в забеге "Борись и побеждай" поучаствовали более 2 тыс. петербуржцев. 

Фото: Telegram / Пиотровский Online 

Теги: кронштадт, фестиваль
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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