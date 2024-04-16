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В забеге "Борись и побеждай" поучаствовали более 2 тыс. петербуржцев
Сегодня, 13:05
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В забеге "Борись и побеждай" поучаствовали более 2 тыс. петербуржцев

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В этом году забег приурочили к 80-летию Победы.

Забег "Борись и побеждай" состоялся утром 19 июня на Исаакиевской площади. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. 

Мероприятие прошло в рамках Петербургского международного экономического форума, в этом году его приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На дистанцию в 5 километров, несмотря на дождь, вышли более 2 тыс. человек. Маршрут пролегал через Исаакиевский собор, Дворцовую набережную, Марсово поле и Невский проспект. 

Ранее мы рассказывали о том, что Всемирный день бега отметили в Петербурге 4 июня. 

Фото: Telegram / Пиотровский Online 

Теги: забег, исаакиевская площадь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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