В забеге "Борись и побеждай" поучаствовали более 2 тыс. петербуржцев

В этом году забег приурочили к 80-летию Победы.

Забег "Борись и побеждай" состоялся утром 19 июня на Исаакиевской площади. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Мероприятие прошло в рамках Петербургского международного экономического форума, в этом году его приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На дистанцию в 5 километров, несмотря на дождь, вышли более 2 тыс. человек. Маршрут пролегал через Исаакиевский собор, Дворцовую набережную, Марсово поле и Невский проспект.

Ранее мы рассказывали о том, что Всемирный день бега отметили в Петербурге 4 июня.

Фото: Telegram / Пиотровский Online