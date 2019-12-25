Всемирный день бега пройдет в Петербурге 4 июня

Причина популярности бега заключается в его доступности каждому человеку вне зависимости от уровня подготовки и финансовых возможностей.

4 июня жители планеты отмечают Всемирный день бега, который по традиции проходит каждую первую среду лета. У россиян тоже есть своя собственная традиция празднования Дня бега — Всероссийский кросс "Кросс наций", проводимый в осенний период сентября, говорится в сообщении администрации Петербурга.

Петербург, как подчеркнул губернатор Александр Беглов, является бесспорной столицей российского бега. Эта репутация подтвердилась по результатам IX всероссийского полумарафона "Забег. РФ", завершившегося в мае нынешнего года. Первенство в номинации города-бега Петербург выиграл впервые в 2021 году, подтвердив статус дважды подряд.

Причина популярности бега заключается в его доступности каждому человеку вне зависимости от уровня подготовки и финансовых возможностей. Данный спорт способствует достижению целей государственной политики, обозначенных Президентом России в ключевых направлениях национального развития, таких как проекты "Семья", "Здоровый образ жизни" и государственная программа "Физическая культура и спорт".

Последний полумарафон собрал более 15 тысяч участников, которые совокупно пробежали внушительное расстояние — целых 149 514 километров. Это примерно в 15 раз дальше расстояния от Санкт-Петербурга до Владивостока и близко к длине четырёх экваторов Земли. Стоит подчеркнуть, что беговое движение продолжает уверенно развиваться благодаря организации соревнований и мероприятий разного масштаба, включая ежегодные этапы Кубка губернатора Санкт-Петербурга, которые проходят в течение всего года.

Особое внимание губернатор обратил на традиционные спортивные старты — Маячок и Звёздную эстафету, посвящённые подвигу советских воинов в годы Великой Отечественной войны. Эти массовые мероприятия собирают сотни команд учеников, студентов и сотрудников организаций.

Ближайшее крупное событие, привлекающее внимание множества горожан и гостей города, — знаменитый марафон "Белые ночи", который начнётся ровно 5 июля с площадки рядом со стадионом "Газпром Арена". Количество заявленных участников превысит 25 тысяч человек.

Ранее Роспотребнадзор перечислил пляжи в Петербурге, на которых можно купаться.

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