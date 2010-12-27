Уличная художница lislub: "Будет закон о легализации граффити – потираю ручки"

Piter.TV продолжает серию интервью с главными лицами петербургского стрит-арта. В этот раз мы поговорили с художницей lislub.

Piter.tv стал свидетелем инопланетного похищения человека в одном из петербургских дворов. Хорошо, что инопланетяне никого на самом деле не забрали, а вот абстрактный местный житель на стене уличной постройки очень даже радовался перемещению в неизвестные миры.

Неожиданные сюжеты на стенах Петербурга рисует художница Любовь Лисицына под псевдонимом lislub. Piter.tv собрал еще несколько интересных стрит-артов, вышедших из-под ее руки, а еще поговорил с Любовью о времени, украшении города и чувстве утраты.

PTV: Раньше вы были анонимным художником, подобно Бэнкси. Почему решили раскрыться?

Я не собиралась раскрываться, даже не подписывала работы, пока меня не засекли на камерах. И тогда я поняла, что смысла скрываться уже нет, и вышла из тени. Но у меня есть альтернативный ник, под которым я делаю анонимные работы – в этом аккаунте [Instagram-страница "lislub"] вы их не увидите.

PTV: Есть политические стритартеры, социальные. Какими мотивами движется ваше творчество?

Мой мотив – это "жжжжж" в голове, и если я подозреваю, что оно неспроста, то воплощаю идею в жизнь. Триггеры бывают разные, не только политические и социальные темы.

PTV: Кто говорит о повседневной красоте краской на стенах, кто высмеивает общественные проблемы. О чем вы хотите рассказывать своими артами?

Я не рассказываю, я показываю. Я вижу этот город и эти места именно так. Я вижу этих персонажей или предметы именно там, где они есть. Мне хочется, чтобы другие тоже видели, что город живой. Питер прекрасен особенно тем, что с ним связано такое количество образов, культурных кодов – именно этим он так ценен, не только завитушками на фасадах, не только колоннами. И можно создавать для него новые образы, можно воплощать уже сформулированные прежде. Можно делать миксы, и это одно из моих любимых направлений.

Я думаю, что украшать город – это, в первую очередь, стремление обжить пространство, заявить, что это место – мой дом.

PTV: В Петербурге планируют легализовать граффити, если художники предварительно будут договариваться с властями. Что думаете об этом?

Я очень радуюсь этой затее, потому что предвкушаю ту волну троллинга, посвященную этому закону и предполагаемой комиссии по согласованию граффити. Уже потираю ручки.

PTV: Как вы делаете свои работы?

Это наклеенная бумага. Выбрала ее по двум причинам: это позволяет делать достаточно проработанные рисунки для таких экстремальных условий, и их можно быстро наклеить. Плюс мне нравится сам художественной эффект – разница фактуры стены и бумаги дает свое особое ощущение.

PTV: У многих граффити маленький срок годности: пара дней – и их закрашивают коммунальщики. Как долго живут ваши работы на стенах?

По-разному: день, два, три, полчаса, некоторые – до сих пор. Я редко прихожу на место своих работ, но периодически навещаю. Каких-то специальных мер, чтобы побыли подольше, не принимаю.

PTV: Кратковременное (граффити, стрит-арты) или долговременное искусство (классика, до сих пор живущая в музеях): что выберете?

Не выберу. Я занимаюсь и тем, и другим.

PTV: У каждого художника свой путь к уличному искусству. Как вы к нему пришли и как вам быть стритартером?

Я рисую с пяти лет. В том числе у меня профильное образование – художник-архитектор, поэтому для меня тема стрит-атра стала квинтэссенцией моих интересов. Я профессионально занималась и занимаюсь до сих пор художественным оформлением интерьеров, фасадов, муралов. Стрит-арт же привлек своей свободой. Вот ты придумал, воплотил в жизнь именно так, как ты видишь это, не подвергаясь при этом длительной цепочке согласований с заказчиком. Это свобода творчества, она меня и вдохновила на подвиги. Не нравится только горечь утраты, когда видишь, как сдирают или закрашивают твои работы. Даже при понимании, что улица есть улица, все равно тренькает где-то. Уличным художником быть иногда классно – чувствуешь себя живым, включенным в эту среду, а иногда не очень – нужно быть начеку, чтобы не схлопотать по шапке.

Ранее Piter.tv общался с художниками Lonesome_Grass, Лешей Бурстоном и автором проекта #бумагастерпит.

Фото: Lislub co / "ВКонтакте"