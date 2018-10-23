Уличный художник Lonesome_Grass: "Проще работать анонимно"

Piter.TV продолжает серию интервью с главными лицами петербургского стрит-арта. В этот раз мы пообщались с уличным художником Lonesome_Grass.

Петербургские уличные художники работают в очень разных стилях. Например, Леша Бурстон нарисовал первое легальное граффити в Санкт-Петербурге, Андрей Владимиров создает бумажные инсталляции, аноним Loketski создает арт-объекты один за другим на злобу дня. Наш новый герой – Lonesome_Grass – работает в жанрах и техниках тотальной инсталляции и паблик-арта.

Уличный художник Lonesome_Grass ранее представил инсталляцию на актуальную тему стремления к повсеместной безопасности. Так на статуе на Большой Пушкарской вместо головы появилась камера видеонаблюдения. На Басковом переулке в начале августа художник повесил зеркало с надписью "В случае ненависти – разбить". В этом же месяце на Садовой улице вместо утраченного скульптурного изображения русалки появился QR-код.

PTV: Назовете свое настоящее имя, или вы предпочитаете оставаться анонимным художником?

Предпочту остаться анонимом. Анонимность эта, конечно, условная, но так проще работать.

PTV: Совсем недавно у РНБ на Московском проспекте появилась ваша работа с книгой и стрелами. Почему именно эта инсталляция и почему именно сейчас?

Над этой работой я думал давно. Не скажу, что меня подтолкнул какой-то конкретный инфоповод, скорее, общая ситуация вокруг науки, распространения лженауки. Ну и последней каплей стала история шамана, то, насколько серьезно эту историю восприняло общество с одной стороны и власть – с другой, меня испугало. Ситуация сама по себе абсурдная: люди яростно распространяют магические представления о мире шести-семитысячелетней давности по высокотехнологичным каналам связи, ставшими плодом научной и технической революции.

PTV: Стрит-арт сейчас – это часто опасное занятие. Интересовались ли вашими работами в правоохранительных органах?

Безусловно, нелегальное размещение работ несет определенные риски, хотя я стараюсь их минимизировать. Мои работы не вандальны, их легко убрать, они не наносят ущерба тем местам, где я их размещаю. Что касается смысловой части работ, то тут я вряд ли успел обратить на себя внимание правоохранительных органов.

PTV: Чаще всего ваши работы и работы других уличных художников живут очень недолго. Их разрушают либо коммунальщики, либо местные жители. Как вы к этому относитесь?

Стрит-арт – это по сути кратковременная приватизация общественного пространства художником, уничтожение – естественная часть жизни любого уличного нелегального искусства, особенно появляющегося в центральной части города в туристических местах. Тема уничтожения или вандализации стрит-арта постоянно всплывает в творчестве самих уличных художников. Для меня, как и для многих современных художников, основным средством доставки информации к зрителю является в первую очередь интернет, где работа увековечивается через фотографию.

PTV: Следите ли вы за дальнейшей судьбой своих работ? Какая из инсталляций дольше всего просуществовала на улицах Петербурга?

Да, слежу, насколько это возможно, но мои работы живут совсем недолго. Дольше всего провисело зеркало, постепенно разрушаясь.

PTV: Слышали ли вы о возможном законе о легализации стрит-арта в Петербурге? Как вы сами относитесь к этой идее?

Да, впервые, насколько я помню, эта дискуссия поднималась в рамках проекта "Части стен" в Манеже. Здесь есть три принципиальных момента.

Первый: не все можно легализовать, например, мои работы, за редким исключением, намертво связаны с контекстом места, вряд ли мне кто-то даст разрешение на размещение подобных работ, хотя и легальные вещи я делаю. Второй момент – это неизбежная коммерциализация легального стрит-арта, само по себе это неплохо, но имеет ряд серьезных побочных эффектов. И самый главный из них — это унификация и оптимизация искусства, так легче производить и продавать. Подобное можно наблюдать на рынке современного искусства. Однообразное разнообразие. Ну и третий момент – это цензура. Любая легализация устанавливает правила, и для многих художников эти правила могут оказаться прокрустовым ложем.

Создать инфраструктуру для легального уличного искусства – сама по себе идея здравая и хорошая, но стоит иметь в виду, что это подходит не всем.

PTV: Над чем сейчас работаете? Где может появиться следующая инсталляции?

Сейчас я продолжаю развивать несколько проектов социальной тематики. Но, места я выдать, к сожалению, не могу.

Фото: предоставлено художником, Piter.TV