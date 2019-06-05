Создатель #бумагастерпит: "Весь стрит-арт не может и не должен быть легален"

Piter.TV пообщался с Андреем Владимировым – авторов тех самых бумажных работ на улицах Петербурга.

Стрит-арт, как и любое движение, не всегда является разнородным. Кто-то работает с изображениями на стенах, а кто-то фокусируется на арт-объектах другого толка. Художник Леша Бурстон недавно опубликовал работу "Восстание машин", посвященную проблемам нелегальной парковки на 1-й Советской улице. Аноним Loketski на Парнасе представил свой уже второй "арт-камень" с многозначительной подписью. Оба художника уже становились героями наших интервью.

Теперь мы обратим внимание на нечто более "хрупкое" – бумажные работы. Совсем недавно на Васильевском острове появилось изображение Александра Невзорова с подписью "never believe" (англ. "никогда не верь"). Плакатное изображение было дополнено хэштегом #бумагастерпит. Под этой меткой в сети выставляет свои работы художник Андрей Владимиров.

PTV: Совсем недавно у "Макдональдса" рядом с метро "Василеостровская" появилась ваша работа с Александром Невзоровым. Почему в вашем "пантеоне" персонажей появился именно он?

Андрей Владимиров: Тут нет какого-то определенного отбора и последовательности. Просто рисую людей, которые мне симпатичны по той или иной причине. Это не мои кумиры. Я могу не разделять всех их взглядов, но в чем-то каждый из них мне интересен. Александр Глебович, безусловно, очень интересный человек. Даже если вы не согласны с его высказываниями, они, тем не менее, заставляют задуматься.

PTV: Сама техника нанесения работ пока нам окончательно непонятна. Ведь этот "бумажный" вариант держится не так долго, как любое изображение краской. Это связано с вашей работой графическим дизайнером? Во сколько обходится создание и установка одного полотна?

Андрей Владимиров: Никакой связи с образованием в графическом дизайне нет. Всего лишь один из множества способов. Я делаю рисунок на небольшом формате, сканирую, дорабатываю детали в цифровом виде, а затем уже печатаю на широкоформатном принтере и клею на стену. Время существования работы зависит от коммунальных служб, а не материала. Закрасить кусок стены или отодрать прочно приклеенный плакат – невелика разница. Зачастую мои работы как раз закрашивают, т.к. не могут содрать полностью. Обходится это недорого. Стоимость нанесения работы очень мала: печать, кисть и банка клея.

PTV: Сколько всего людей и кого именно вы успели изобразить в рамках проекта? В каких частях Петербурга их можно найти?

Андрей Владимиров: Это не нужно называть проектом. Тут нет целей, задач и рамок. Всего лишь портреты на стенах. В Питере пока успел наклеить чуть больше 10 работ. Совершенно разные люди: Антон Шило из группы "Кровосток", Александр Башлачев, Андрей Сахаров, Достоевский и т.д.. Порой не только люди, но и какие-то сюжеты.

К моменту написания целы, если не ошибаюсь, только Павлов (возле метро "Чернышевская") и свежий Невзоров (возле "Василеостровской").

PTV: Стрит-арт сейчас – это часто очень опасное занятие. Интересовались ли вашими работами в правоохранительных органах?

Андрей Владимиров: Контакт с правоохранительными органами был. В прошлом году задержали как раз после нанесения работы. Отвезли в отдел. Сержант долго интересовался, что значит хэштег #бумагастерпит, т.к. видел в нем что-то протестное, но что конкретно, объяснить не мог. Выписали повестку по административному правонарушению, но потом в полиции документы затерялись и штрафа мне удалось избежать.

PTV: Слышали ли вы о возможном новом законе о легализации стрит-арта в Петербурге? Как вы относитесь к самой идее "легальных" работ?

Андрей Владимиров: Это палка о двух концах. Здорово, когда художники создают проекты, в рамках городской среды: росписи фасадов, скульптуры или что-то еще. Это действительно меняет город. Но весь стрит-арт не может и не должен быть легален. Ведь в противном случае возникнут и всякие "Союзы стрит-арт художников России", например. Там наверняка будут сидеть умудренные творцы и решать, что можно пускать на улицы, а что нет.

PTV: Поддерживаете ли вы связь со своим родным городом Кемерово, откуда вы приехали в Петербург? Есть ли там талантливые стрит-артисты?

Андрей Владимиров: Конечно. У меня там родные и друзья. В том числе и среди художников. А их там очень немало! С кем-то знаком лично, кого-то знаю только по работам. Полно очень крутых и талантливых ребят,которые не хотят уезжать и поднимают уровень культуры на месте. И это здорово! Культура не может сосредотачиваться в каком-то одном месте. Должна быть палитра, со многими самобытными оттенками.

PTV: Следите ли вы за своими работами после нанесения?

Андрей Владимиров: Только по хэштегу, который оставляю на работах. Кто-то выкладывает фотографии с ним. Смотрю, читаю комментарии. Встречаю и негативные отклики. Но больше они связаны с тем, что определенному человеку не понравился определенный персонаж. Что ж. Конечно приятно, когда работа висит больше недели, месяца, года. Не знаю, с чем это связано. Нерасторопность коммунальных служб или она понравилась людям и никто не написал жалобу в управляющую компанию с требованием закрасить.

Фото, видео: из личного архива, vk.com/elivinetta, vk.com/yendar23, vk.com/gurinsky, Telegram / Протестный Петербург