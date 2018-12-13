Стрит-арт художник Loketski: "Я только начал"

Piter.TV пообщался с главным возмутителем спокойствия в городской среде за последнее время. Он по-прежнему сохраняет анонимность.

Стрит-арт в Петербурге – одна из горячих тем для обсуждения в последнее время. Пока в городе нехотя появляются "легальные" и согласованные граффити, параллельно набирают популярность работы художников, работающих с городской средой напрямую.

Художник под ником Loketski стал известен в медиасреде после работ "Урна любви", "Междугородняя любовь" и "Первый камень", посвященной закладке будущего парка на Парнасе. На нее даже отреагировали со стороны застройщика и пообещали оставить нетронутой.

Фото: работа "Первый камень", Instagram (@Loketski)

В минувший вторник Loketski снова представил в своем Instagram-аккаунте работу под названием "Новейшая теория времени". На заброшенном корпусе здания в Пулковской обсерватории была нанесена "цитата" Стивена Хокинга, иронически отсылающая к высказыванию патриарха Кирилла о темпе строительства церквей в России. Работа продержалась около суток: художник рассказал Piter.TV, что "Теорию" сегодня закрасили после резонанса в СМИ.

Фото: личный архив

Мы решили обратиться к художнику лично, чтобы узнать основные мотивы его работ.

PTV: По поводу "Новейшей теории времени". Почему для неё была выбрана именно Пулковская обсерватория?

L: Пулковская обсерватория – один из важных символов научной жизни Петербурга. К ее судьбе приковано внимание горожан, и мое в том числе. Только благодаря нашей активной позиции власть снизошла до того, чтобы изобразить подобие диалога и рассмотреть варианты использования комплекса по назначению. А пока идет дискуссия, обсерватория продолжает разрушаться...

И тут из Страсбурга до нас доходит потрясающая новость. Оказывается, у нашей страны есть деньги на храмы, а на науку денег нет! Нужно было что-то делать. Я пошел и написал "Новейшую теорию времени". Заколоченные гнилые двери Пулковской обсерватории – лучший холст, который только можно было придумать.

Фото: работа "Новейшая теория времени", Instagram (@Loketski)

PTV: Связано ли это с текущими протестами по Южно-Приморскому парку в Петербурге?

L: Безусловно связано. Люди протестуют не против церквей, а против того, что церкви посягают на "святое" – на традиционные места народных гуляний. Сначала у людей отняли свободу слова, потом свободу собраний (это абстрактные свободы, терпимо), но теперь у них еще хотят отнять свободу гулять в любимом парке. А это очень конкретная свобода. Конечно, они раздражены. И я вместе с ними. Россия - многоконфессиональная страна, и не на сто процентов религиозная, как это может показаться, глядя на экраны телевизоров.

PTV: Планируете ли вы оберегать свои работы? Вы писали, что не будете прибегать к охране своих творений, но ведь в наше время стрит-арт очень сложно сохранить от вандалов и закраски коммунальщиками.

L: Нет, не планирую. В эпоху социальных сетей уличным художникам не важно, как долго их произведения проживут в реальной жизни. Потому что после "смерти" они попадают в "рай". Интернет - это "рай" для стрит-арта.

PTV: Чем, на ваш взгляд, отличается стрит-арт от вандализма?

L: Умыслом. Хотел испортить, испачкать, разрушить - вандализм. Хотел создать произведение искусства, высказаться - стрит-арт. Есть еще, конечно, фактор умения. Если высказываться неумело, это будет больше похоже на вандализм.

Фото: работа Je Suis Notre Dame, Instagram (@Loketski)

PTV: Вы стали заметно более "плодотворным" в последнее время. Значит ли это, что в ближайшее время мы увидим еще какие-то ваши работы?

L: Мне как стрит-артисту чуть больше месяца. Je Suis Notre Dame, созданная 21 апреля - вторая работа. Она и утвердила меня на избранном пути. Первую я создал с товарищем двумя годами ранее - памятник Хармсу в виде шара (сквер на углу Чкаловского и Ленина). А плодтворность - это производная от скорости возникновения хороших идей. Так что да, считайте, я только начал.

PTV: В Петербурге в последнее время наблюдается "расцвет" стрит-арта. Например, есть Леша Бурстон, есть hioshi, Миша Маркер и другие художники. Вы как-то общаетесь в едином комьюнити или сейчас это происходит разнонаправленно?

L: Не общаюсь. Пока нет. Сейчас я полностью в созидательном процессе.

PTV: Анонимность в соцсетях для вас – принципиальный момент?

L: Не хочу, чтобы моя персона влияла на восприятие моих работ. Да, и особо впечатлительным госслужащим не хочу задачу упрощать.