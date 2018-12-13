У Пулковской обсерватории появился провокационный стрит-арт со Стивеном Хокингом

Его автором стал художник под ником Loketski.

Во вторник, 28 мая, стало известно, что на территории Пулковской обсерватории появился новый стрит-арт объект. На нем изображена "цитата" Стивена Хокинга: "В сутках 24 часа и 3 храма".

Данное несуществующее высказывание от лица ученого является иронической отсылкой к заявлению патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, сделанное при освящении православного собора в Страсбурге 26 мая.

"Мы сегодня строим в среднем три храма в сутки - я не ошибаюсь, за 24 часа. 30 тысяч храмов за десять лет", - приводит цитату выступления "Интерфакс".

"Как не ожидаешь услышать такое от выдающегося мыслителя, так и от своей страны в XXI веке ждешь каких-то других успехов. Три больницы, три школы, три научных центра в сутки, например. Пулковская обсерватория. Заколоченный, частично развалившийся павильон с гнилыми дверьми", - написал художник.

Стрит-артист Loketski стал известен в петербургской среде после работ "Урна любви", "Междугородняя любовь" и "Первый камень", посвященной закладке будущего парка на Парнасе.

Фото: Instagram / Loketski