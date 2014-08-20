Пулковская астрономическая обсерватория отмечает 186 лет со дня открытия

Пулковская астрономическая обсерватория отметила юбилей — ей исполнилось 186 лет со дня основания. Здание создано по проекту известного архитектора Александра Брюллова.
На протяжении десятилетий обсерватория заслуженно считается жемчужиной научной мысли России и Санкт-Петербурга, являясь ведущим учреждением в области астрономии. Губернатор города Александр Беглов, комментируя событие, подчеркнул огромный вклад ученых Пулкова в развитие мировой науки: ими сделано немало важных открытий, созданы уникальные звёздные каталоги, разработаны инновационные методики исследований и получены основополагающие знания в областях астрометрии и астрофизики.
Сегодня Пулковская обсерватория остаётся главным научным центром Российской академии наук, сохраняя лидирующую роль в мировом научном сообществе.
Фото: ВКонтакте / Экскурсии в Пулковскую обсерваторию (Kate Khovritcheva)
