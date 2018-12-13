На севере Петербурга появилась "урна любви"

Уличный художник напомнил петербуржцам, что "любовь не выбросишь".

На севере Петербурга появился новый арт-объект. Уличный художник под ником Loketski установил на Парнасе так называемую "урну любви". На официальной странице молодого человека в Instagram появились фотографии достопримечательности.

Работа является частью серии "Раздельный сбор чувств". Арт-объект называется "Любовь не выбросишь". Свою работу Loketski посвятил возлюбленной, имя которой называть не стал.

Ранее мы писали, что петербургский художник создал памятник бордюру и поребрику.

Фото: Instagram / Loketski