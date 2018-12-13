Петербургский художник создал памятник бордюру и поребрику

Необычный арт-объект является символом дружбы между Москвой и Петербургом.

На Заречной улице в Петербурге появился памятник бордюру и поребрику. Необычный арт-объект под названием "Междугородная любовь" создал уличный художник Loketski. Он является символом дружбы между Москвой и Петербургом.

Два бетонных блока раскрашены в характерные цвета футбольных клубов столиц — "Спартака" и "Зенита". На красном написано "бордюр", а на синем — "поребрик".

Напомним, что в речи москвичей и петербуржцев существуют лексические и интонационные отличия. Например, москвичи говорят "бордюр", а петербуржцы — "поребрик". При этом и тот, и другой могут присутствовать как в Москве, так и в Петербурге.

(бордюр)

Отметим, что бордюр, и поребрик изготавливаются из одного строительного материала под названием "бортовой камень" или "бордюрный камень". В зависимости от способа укладки этот камень будет или поребриком, или бордюром. Разница в том, что о бордюр можно споткнуться только с одной стороны, а о поребрик - с двух.

(поребрик)

Ранее мы писали, что в Петербурге появился первый памятник Николаю Гумилеву.

Фото: Instagram / loketski, pikabu.ru

Видео: Piter.TV