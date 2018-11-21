У РНБ на Московском проспекте установили памятник юристу Анатолию Кони

В настоящее время на площадке перед монументом завершаются отделочные работы.

В Петербурге в рамках Международного юридического форума, который начнется через несколько дней, установили памятник юристу Анатолию Кони. Скульптура откроется перед фасадом Российской национальной библиотеки (РНБ) на Московском проспекте, передает "Петербургский дневник".

В феврале у РНБ презентовали закладной камень. Памятник был доставлен из Смоленска 21 июня, однако ставить его решили не там, где камень – по левую сторону от фасада, а справа. В настоящее время на площадке перед монументом завершаются отделочные работы.

Поначалу территорию вокруг собирались вымостить, но потом решили сделать красивый газон. Сейчас подбирают цветы подходящей расцветки. Анастасия Шубенко, пресс-секретарь администрации Московского района Петербурга

Кроме того, около РНБ на Московском проспекте в ближайшие 1-2 года появится памятник юристу и реформатору Михаилу Сперанскому. Ваять его будет также скульптор Алексей Степаненко.

Ранее мы рассказывали о том, что в Царском Селе устроили для скульптур водные процедуры.

Фото: "Петербургский дневник" (Нина Астафьева)