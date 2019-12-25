В Царском Селе устроили для скульптур водные процедуры

Водные процедуры принимали "Геркулес", "Галатея", "Мир" и "Великолепие" скульпторов Джузеппе Дземиниани, Пьетро Баратты и Антонио Тарсиа.

Музей-заповедник "Царское Село" 11 июня завершил сезонные "гигиенические процедуры" скульптур в Екатерининском парке. В последний "банный день" реставраторы очистили на Эрмитажной аллее четыре мраморные статуи из коллекции, которая считается одной из жемчужин царскосельского собрания. Водные процедуры принимали "Геркулес", "Галатея", "Мир" и "Великолепие" скульпторов Джузеппе Дземиниани, Пьетро Баратты и Антонио Тарсиа. Об этом сообщили в пресс-службе ГМЗ "Царское Село".

Подлинные шедевры итальянских мастеров начала XVIII века находятся под открытым небом с апреля по октябрь, поэтому музей регулярно проводит для скульптуры банные дни. Над очисткой фигур работают именно реставраторы, поскольку они понимают – как не повредить бесценный предмет. На помывку одной скульптуры уходит около часа кропотливой работы. Чтобы не нарушить поверхность камня, применяют специальные бессульфатные растворы. Эти вещества справляются со всеми естественными загрязнениями. После того, как скульптура помыта, мраморную поверхность обрабатывают специальным водоотталкивающим составом.

Все скульптуры мыть каждый сезон не требуется. Мы выбираем те, кому это необходимо именно в данный период. Приступаем к очистке в начале лета, когда уже закончился сезон сильной весенней пыльцы. Наталья Лансере, хранитель парковой скульптуры музея-заповедника "Царское Село"

Реставраторы уже "освежили" бюсты "Март", "Апрель", "Май" и "Июнь" около павильона "Грот", статую "Танцующая девушка" под Камероновой галереей и большой фонтан в Собственном садике Екатерининского парка. Очистка скульптур на Эрмитажной аллее сегодня – финальный "банный день" в этом году.

На прошлой неделе в Екатерининском парке установили памятный знак, посвященный Пушкину.

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Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село"