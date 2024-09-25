На Васильевском острове установят памятник известному юристу

Появится скульптура Владимира Спасовича.

Напротив станции метро "Горный институт" в Петербурге установят памятник юристу и общественному деятелю Владимиру Спасовичу. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Скульптуру воздвигнут на мраморном постаменте. Общая ее высота составит 2,5 метра. На эскизе проекта юрист запечатлен во время произнесения речи. Авторами станут архитектор Сергей Букин и скульпторы Евгений Кокорин, Мария Аверина и Алексей Степаненко.

Владимир Спасович родился 16 января 1829 года в Минской губернии. Он отучился на юридическом факультете Петербургского университета, после чего организовывал открытые чтения – дискуссионные клубы для молодых коллег. В 1861 году стал профессором Императорского училища правоведения, а позже – одним из первых адвокатов империи.

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Фото: пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга