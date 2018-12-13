Уличный художник "заложил" первый камень будущего парка на Парнасе

Речь идет о зеленой зоне в створе улиц Заречная и Валерия Гаврилина.

Петербургский уличный художник под ником Loketski создал необычный стрит-арт объект в зеленой зоне на севере Петербурга. Молодой человек заложил на Парнасе первый камень будущего парка. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Речь идет о парке, который должен появиться в створе улиц Заречная и Валерия Гаврилина. Loketski пояснил, что местным жителям очень не хватает мест для отдыха и гуляний.

Участок зеленой зоны площадью более 10,8 га в створе улиц Заречная и Валерия Гаврилина обещал благоустроить подрядчик "Главстрой-СПб". Работы должны были начаться в этом году, однако этого так и не произошло. Жители Парнаса давно облюбовали это место для прогулок и пикников.

Ранее мы писали, что на севере Петербурга появилась "урна любви".

Фото: Instagram / Loketski