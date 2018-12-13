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Уличный художник "заложил" первый камень будущего парка на Парнасе
Сегодня, 12:46
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Alena_Zinovieva

Уличный художник "заложил" первый камень будущего парка на Парнасе

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Речь идет о зеленой зоне в створе улиц Заречная и Валерия Гаврилина.

Петербургский уличный художник под ником Loketski создал необычный стрит-арт объект в зеленой зоне на севере Петербурга. Молодой человек заложил на Парнасе первый камень будущего парка. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Речь идет о парке, который должен появиться в створе улиц Заречная и Валерия Гаврилина. Loketski пояснил, что местным жителям очень не хватает мест для отдыха и гуляний.

Участок зеленой зоны площадью более 10,8 га в створе улиц Заречная и Валерия Гаврилина обещал благоустроить подрядчик "Главстрой-СПб". Работы должны были начаться в этом году, однако этого так и не произошло. Жители Парнаса давно облюбовали это место для прогулок и пикников.

Ранее мы писали, что на севере Петербурга появилась "урна любви".

Фото: Instagram / Loketski

Теги: loketski, парк на парнасе, уличный художник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 14:43

Когда уже Беглов обратит внимание на это безобразие?  Или его только центр города, который приносит доход от туристов, интересует?

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