Уличный художник "заложил" первый камень будущего парка на Парнасе

Петербургский уличный художник под ником Loketski создал необычный стрит-арт объект в зеленой зоне на севере Петербурга. Молодой человек заложил на Парнасе первый камень будущего парка. Об этом он сообщил в своем Instagram.
Речь идет о парке, который должен появиться в створе улиц Заречная и Валерия Гаврилина. Loketski пояснил, что местным жителям очень не хватает мест для отдыха и гуляний.
Участок зеленой зоны площадью более 10,8 га в створе улиц Заречная и Валерия Гаврилина обещал благоустроить подрядчик "Главстрой-СПб". Работы должны были начаться в этом году, однако этого так и не произошло. Жители Парнаса давно облюбовали это место для прогулок и пикников.
Ранее мы писали, что на севере Петербурга появилась "урна любви".
Фото: Instagram / Loketski
Обсуждение ( 1 )
Когда уже Беглов обратит внимание на это безобразие? Или его только центр города, который приносит доход от туристов, интересует?