Петр I стал ведущей темой фестиваля "Уличный художник" в Петербурге

В последние выходные лета, 27 и 28 августа на территории Музея стрит-арта прошел фестиваль "Уличный художник". Событие посвятили 350-летию со Дня рождения Петра I.

Участниками мероприятия стали стрит-арт, диджитал художники и художники-монументалисты. Всего на фестиваль приехали 24 художника из разных городов России. Кроме того, посетители смогли увидеть выступление от школы брейк-данса Arctic soul и шоу барабанщиков Drum Time.

Мультиформатное пространство музея совместило стрит-арт и цифровое искусство. Диджитал и медиа артисты превратили монументальную живопись в интерактивные, аудиовизуальные произведения. При помощи приложения PublicARt у посетителей была возможность увидеть картины в дополненной реальности.

Темой всех работ стал юбилей со дня рождения Петра Великого. Художник Алексей Макаров во время фестиваля создал граффити с изображением первого российского императора.

Кроме того, на территории Музея прошли мастер-классы по леттерингу, каллиграфии, граффити и созданию скульптур из фольги. В последнем случае участники создавали тюльпан из фольги, так как именно этот цветок любил Петр I. Растение завезли из Голландии в 1702 году и посадили в Летнем саду, где оно высаживается до сих пор.

Участникам было предложено изготовить его из проволок, которые скручиваются из полос шириной 3-4 см и незатейливо складываются в лепестки в технике макраме. Алла Петеева, преподаватель мастер класса по скульптурам из фольги.

Для гостей также провели ярмарку с товарами ручной работы.



Материал подготовили Екатерина Белясова и Анастасия Сиротина для Piter.tv