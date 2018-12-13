На Невском проспекте появился "Мучайник", посвященный пострадавшим от террора "чайных продавцов"

Художник изобразил молодого человека, привязанного за руки.

На Невском проспекте появился "Мучайник" - новая работа художника Леши Бурстона. Арт-объект посвящен всем, кто пострадал от "террора чайных продавцов".

Художник изобразил молодого человека, привязанного за руки. Он висит на решетке арки при входе в чайный магазин, а на его груди нанесено клеймо "ЧАЙ".

Эта работа является гиперболой событий и показывает, к чему может привести агрессивный маркетинг на примере одной компании. Леша Бурстон, художник.

Создание арт-объекта приурочено к выходу ролика от Vlad Slav, в котором автор рассказывает все подробности истории о чайных продавцах на Невском проспекте.

Фото: Леша Бурстон.