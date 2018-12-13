На Невском проспекте появился "Мучайник", посвященный пострадавшим от террора "чайных продавцов"

На Невском проспекте появился "Мучайник" - новая работа художника Леши Бурстона. Арт-объект посвящен всем, кто пострадал от "террора чайных продавцов".
Художник изобразил молодого человека, привязанного за руки. Он висит на решетке арки при входе в чайный магазин, а на его груди нанесено клеймо "ЧАЙ".
Эта работа является гиперболой событий и показывает, к чему может привести агрессивный маркетинг на примере одной компании.
Леша Бурстон, художник.
Создание арт-объекта приурочено к выходу ролика от Vlad Slav, в котором автор рассказывает все подробности истории о чайных продавцах на Невском проспекте.
Фото: Леша Бурстон.
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