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На Невском проспекте появился "Мучайник", посвященный пострадавшим от террора "чайных продавцов"
Сегодня, 17:48
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alexandra08

На Невском проспекте появился "Мучайник", посвященный пострадавшим от террора "чайных продавцов"

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Художник изобразил молодого человека, привязанного за руки.

На Невском проспекте появился "Мучайник" -  новая работа художника Леши Бурстона.  Арт-объект посвящен всем, кто пострадал от "террора чайных продавцов".

Художник изобразил молодого человека, привязанного за руки. Он висит на решетке арки при входе в чайный магазин, а на его груди нанесено клеймо "ЧАЙ".

Эта работа является гиперболой событий и показывает, к чему может привести агрессивный маркетинг на примере одной компании.

Леша Бурстон, художник.

Создание арт-объекта приурочено к выходу ролика от Vlad Slav, в котором автор рассказывает все подробности истории о чайных продавцах на Невском проспекте.

Фото: Леша Бурстон.

Теги: арт объект, леша бурстон, невский проспект, чайные продавцы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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