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Неизвестные вытащили "Красного коня" из пруда в Мурино
Сегодня, 18:19
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Неизвестные вытащили "Красного коня" из пруда в Мурино

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Купание "Красного коня" в пруду между Мурино и Буграми превратилось из арт-объекта в акт вандализма.

Арт-объект в виде пиксельного красного коня, установленный в пруду между Буграми и Мурино в качестве своеобразной инсталляции уличного искусства, вытащили из воды и оставили в близлежащем поле. На изделии также остались следы вандализма - отметины, отпечатки ног и пятна. 

Кто и с какой целью переместил необычный объект - выясняют жители в социальных сетях. Муринцы планируют вернуть радующего взоры красного коня на место и каким-то образом закрепить его там во избежание новых посягновений. В отсутствие мало-мальски обустроенной инфраструктуры и красивых мест для отдыха местные жители призвали неизвестных не портить то немногое, что появляется в Мурино, и беречь красоту. 

Пиксельного красного коня, напоминающего о знаменитой картине Кузьмы Петрова-Водкина, установил 12 июля художник net_streetart. 

Фото: ВКонтакте/Инфраструктура Западного Мурино

Теги: арт объект, благоустройство, бугры, вандализм, красный конь между мурино и буграми, культура и искусство, купание красного коня, ленобласть, мурино, пиксельный конь
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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