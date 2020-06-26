Неизвестные вытащили "Красного коня" из пруда в Мурино

Купание "Красного коня" в пруду между Мурино и Буграми превратилось из арт-объекта в акт вандализма.

Арт-объект в виде пиксельного красного коня, установленный в пруду между Буграми и Мурино в качестве своеобразной инсталляции уличного искусства, вытащили из воды и оставили в близлежащем поле. На изделии также остались следы вандализма - отметины, отпечатки ног и пятна.

Кто и с какой целью переместил необычный объект - выясняют жители в социальных сетях. Муринцы планируют вернуть радующего взоры красного коня на место и каким-то образом закрепить его там во избежание новых посягновений. В отсутствие мало-мальски обустроенной инфраструктуры и красивых мест для отдыха местные жители призвали неизвестных не портить то немногое, что появляется в Мурино, и беречь красоту.

Пиксельного красного коня, напоминающего о знаменитой картине Кузьмы Петрова-Водкина, установил 12 июля художник net_streetart.

Фото: ВКонтакте/Инфраструктура Западного Мурино