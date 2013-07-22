В Мурино появился красный пиксельный конь в водоеме

Красного пиксельного коня сравнивают с работами "Купание красного коня" Кузьмы Петрова-Водкина, если оседлать фигуру, размышляют подписчики.

В воскресенье, 12 июля, петербуржцы заметили в водоеме у многоэтажный домов в Мурино пиксельного красного коня. Это новый арт-объект авторства net_streetart, о его установке он написал на странице в Instagram.

Красного пиксельного коня сравнивают с работами "Купание красного коня" Кузьмы Петрова-Водкина, если оседлать фигуру, размышляют подписчики. Вместе с фотографиями работы автор приложил и карту, где расположен арт-объект.

Недавно мы писали, что на Петроградской дорожный знак превратился в арт-объект "Закулисье". Его создал петербургский художник "Прозритель", он повесил на знак оранжевую ткань, своеобразные "кулисы", и написал: "Выход на сцену". По его словам городской "изъян" улицы и инсталяция помогают переосмыслить привычные вещи.

Ранее Piter.tv информировал, что в Петербурге от коронавируса умер художник из Русского музея Борис Кошелохов.

Фото: Instagram / net_streetart