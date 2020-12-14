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В Петербурге от коронавируса умер художник из Русского музея Борис Кошелохов
Сегодня, 11:58
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В Петербурге от коронавируса умер художник из Русского музея Борис Кошелохов

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Самые известные работы мастера - "Святые грешники" и "Куклы шествуют по миру".

В возрасте 79 лет скончался художник-авангардист Борис Кошелохов. Об этом сообщила его коллега Марина Колдобская на своей странице в Facebook. 

Известно, что в творческих кругах художника называли Бобом. За свою жизнь он поучаствовал в 25 выставках. Его работы можно увидеть в арт-центрах Крыма, Хабаровска, в музее Нюрнберга. В частных коллекциях Италии, Бельгии Франции и Норвегии тоже есть его картины. 

Самые известные работы мастера - "Святые грешники" и "Куклы шествуют по миру".

Дату прощания с художником пока не назвали. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что Вера Алентова пришла проститься со своим мужем Владимиром Меньшовым в московском Доме кино. 

Фото: Facebook / Марина Колдобская

Теги: авангардисты, борис кошелохов, святые грешники, умер кошелохов, художники
Категории: Картина дня, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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