В Петербурге от коронавируса умер художник из Русского музея Борис Кошелохов

Самые известные работы мастера - "Святые грешники" и "Куклы шествуют по миру".

В возрасте 79 лет скончался художник-авангардист Борис Кошелохов. Об этом сообщила его коллега Марина Колдобская на своей странице в Facebook.

Известно, что в творческих кругах художника называли Бобом. За свою жизнь он поучаствовал в 25 выставках. Его работы можно увидеть в арт-центрах Крыма, Хабаровска, в музее Нюрнберга. В частных коллекциях Италии, Бельгии Франции и Норвегии тоже есть его картины.

Самые известные работы мастера - "Святые грешники" и "Куклы шествуют по миру".

Дату прощания с художником пока не назвали.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Вера Алентова пришла проститься со своим мужем Владимиром Меньшовым в московском Доме кино.

Фото: Facebook / Марина Колдобская