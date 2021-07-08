Вера Алентова пришла проститься со своим мужем Владимиром Меньшовым в московском Доме кино

Вдова режиссера была накануне выписана из больницы, где она лежала с коронавирусом.

Российская актриса Вера Алентова пришла проститься со своим мужем Владимиром Меньшовым в московском Центральном Доме кинематографистов. Накануне женщину выписали из госпиталя, в котором она лечилась от коронавируса. На траурной церемонии Алентову сопровождает дочь, телеведущая Юлия Меньшова.

Напомним, что режиссер и лауреат премии "Оскар" умер от осложнений ковида скончался в понедельник 5 июля на 82-м году жизни. Вдова и дочь деятеля культуры находятся около гроба на сцене. Проститься с коллегой пришли режиссеры, актеры и поклонники творчества.

Напомним, что Вера Алентова выписана 7 июля из больницы. Такое заявление в собственном Instagram-аккаунте сделала Юлия Меньшова. Она написала, что ее мама выздоровела после двух отрицательных ПЦР-тестов. Пациентке также сделали контрольное КТ.

В Москве проходит прощание с Владимиром Меньшовым.

Фото и видео: YouTube / РИА Новости