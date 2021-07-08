Режиссер будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

В Москве проходит прощание с Владимиром Меньшовым. Траурное мероприятие проходит в Большом зале столичного дома кинематографистов. После завершения гражданской панихиды тело режиссера и актера будет транспортировано в Красное Село. Там умершего отпоют в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Затем состоятся похороны деятеля культуры. Его захоронят на Новодевичьем кладбище.

Напомним, что Владимир Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни. Режиссер ушел из жизни из-за последствия заражения коронавирусом. В фильмографии режиссера насчитывается несколько сотен картин. За драму "Москва слезам не верит" Меньшов получил премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке. Он удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР, народного артиста РСФСР. народное признание режиссер получил за картину "Любовь и голуби".

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Видео: YouTube / РИА Новости