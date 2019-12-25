Умер музыкант Дживан Гаспарян

Его музыка звучала в фильме "Гладиатор".

Известный мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщил Внук музыканта Дживан Гаспарян-младший на своей странице в Facebook.

Сегодня мир понес невообразимую потерю. Не только икона, но и прекрасная душа. Пусть упокоится он с миром. Дживан Гаспарян-младший, внук Гаспаряна

Причина смерти музыканта не называется.

Дживан Гаспарян родился в 1928 году, в его семье никогда не было музыкантов. В сороковые годы XX века Гаспарян стал участником народного ансамбля, который выступал перед Иосифом Сталиным. Дудукист в течение своей музыкальной жизни работал с такими деятелями культуры как Борис Гребенщиков, Стинг, Ханс Циммер и многими другими известными личностями. Музыка Гаспаряна звучит в фильмах "Гладиатор", "Ронин" и "Кровавый алмаз". Кроме того, он является лауреат премии "Золотой глобус" и массы прочих наград.

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Фото: скриншот Youtube/Roman Т.