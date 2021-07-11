На Петроградской дорожный знак превратился в арт-объект "Закулисье"

По словам художника, городской "изъян" улицы и его работа помогают переосмыслить привычные вещи.

В воскресенье, 11 июля, на Петроградской неподалеку от перекрестка улицы Новоладожской и Красного курсанта появился арт-объект "Закулисье". Им стал дорожный знак. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил его создатель prozritel.

Петербургский художник "Прозритель" повесил на дорожный знак оранжевую ткань, своеобразные "кулисы", и написал: "Выход на сцену". По словам художника, городской "изъян" улицы и его работа помогают переосмыслить привычные вещи.

Прохожий, прочитавший надпись и осторожно пройдя через портал, начинает по-другому воспринимать улицу по ту сторону ширмы. Возможность как заходить на "сцену", так и уходить с неё позволяет случайным незнакомцам, встретившимся в закулисье, по-новому смотреть друг на друга и на мир вокруг себя, - написал художник "Прозритель" в публикации.

Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге проходит арт-перформанс "Барахолка": как художники осмысляют лихие 90-е.

Фото: Instagram / prozritel

