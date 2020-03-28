Арт-перформанс "Барахолка": как художники осмысляют лихие 90-е

Центральный объект выставки "Барахолка" – своб-шатер, под куполом которого гости будут обмениваться старыми вещами.

В здании Екатерининского собрания открылась выставка современного искусства "Барахолка". Посетители вернутся назад в прошлое и с помощью перформансов и инсталляций по-другому увидят 90-е, обсудят самые криминальные годы в истории прошлого века страны.

Этот проект мы хотели сделать колким и злободневным, который был бы интересен не только людям, жившим в то время, в эпоху 90-х, но и поколению 2000 годов. Татьяна Яковлева, организатор выставки

Центральный объект выставки – своб-шатер, под куполом которого гости будут обмениваться старыми вещами и делиться их историями. Экспонаты вокруг олицетворяют разные символы эпохи: гражданская позиция, религия, сексуальная революция.

Я думаю показать эти символы, связи с перформативной частью Барахолки: сбор символов в одно, их разброс и перепродажу. Илья Шуринов, куратор выставки

Барахолка – это также способ привлечь внимание людей к темам ресайклинга и апсайклинга.

С художниками мы проведем мастер-класс и из вещей, которые участвуют в своб-шатре, своб-обмене, создадим арт-объекты. Татьяна Яковлева, организатор выставки

Современное восприятие 90-х представили не только художники из Петербурга, но и из регионов: Суздаля, Великого Новгорода, Калуги. Например, мастер Михаил находит металлолом и делает из предметов быта арт-объекты.

Предметы, которые прожили жизнь, в них есть душа, тепло человека. Весь нынешний пластик бездушен, а предметы советской эпохи прожили тяжелую настоящую жизнь. Михаил Ющенко, мастер, участник выставки

Артём Яковлев, Михаил Ющенко, Лета Добровольская и другие художники на экскурсиях раскроют смысл своих работ и поделятся личными воспоминаниями.

Называется работа – "Груз". Это про наши иллюзии, мечты, несбыточные желания, которые мы все время фантазируем. И такая суровая жизнь, как была в 90-х, как раз наши детские амбиции здорово ломала. Тем более мы не знали, что будем есть, что будет завтра. Лета Добровольская, художник

Выставка продлится три дня до 12 июля. Организаторы уточняют, что вход на мероприятие платный.

Видео, фото: Piter.TV / Дария Андреева, Мария Поликарпова, Дарья Абуталипова