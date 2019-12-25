Шойгу призвал избежать повторения 90-х в России

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что России нельзя допускать повторения сценария 90-х годов. Об этом он сказал в ход встречи со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения, пишет ТАСС.
По словам министра, для предотвращения таких событий государству необходимо динамичное и поступательное развитие.
Дай Бог, чтобы такое больше не повторилось. Для этого живем и работаем.
Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ
Министр отметил, в то время он занимался партийной работой и наблюдал стагнацию отечественной экономики, а также падение доверие к власти. Однако, по словам Шойгу, с тех пор многое заметно поменялось. Кроме того, со стороны российского руководства возросла ответственность как за уже сделанное, так и за реализацию запланированного.
Ранее Шойгу дал старт реконструкции БАМа.
Фото: Минобороны РФ
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