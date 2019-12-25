Шойгу призвал избежать повторения 90-х в России

По его словам, с тех пор в стране многое поменялось.

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что России нельзя допускать повторения сценария 90-х годов. Об этом он сказал в ход встречи со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения, пишет ТАСС.

По словам министра, для предотвращения таких событий государству необходимо динамичное и поступательное развитие.

Дай Бог, чтобы такое больше не повторилось. Для этого живем и работаем. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Министр отметил, в то время он занимался партийной работой и наблюдал стагнацию отечественной экономики, а также падение доверие к власти. Однако, по словам Шойгу, с тех пор многое заметно поменялось. Кроме того, со стороны российского руководства возросла ответственность как за уже сделанное, так и за реализацию запланированного.

Ранее Шойгу дал старт реконструкции БАМа.

Фото: Минобороны РФ