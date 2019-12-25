Шойгу дал старт реконструкции БАМа

Работы на железной дороге планируют завершить к концу 2024 года.

Министр обороны России Сергей Шойгу принял участие в церемонии закладки памятного камня, посвященному началу реконструкции Байкало-амурской магистрали. Об этом информирует пресс-служба оборонного ведомства страны.

По словам Шойгу, строительство 340 километров железной дороги планируется закончить к концу 2024 года. Он подчеркнул, что данный проект после реализации увеличит транспортные возможности Восточной Сибири.

Мы сегодня заложили камень, который символизирует начало реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали. Участок протяженностью 340 километров от Улака до Февральска, значение которого для экономики России огромно. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Глава Минобороны отметил, в настоящее время для рабочих, которые будут принимать участие в реконструкции БАМа, благоустроены места для проживания на протяжении всего участка работ.

Напомним, в конце июля президент России Владимир Путин принял участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю. Глава страны отметил, что с открытием второго тоннеля существенно возрастет пропускная способность БАМа, что положительно отразится на возможностях для отечественного бизнеса.

Ранее мы сообщали, что между Петербургом и Павловском запустят дополнительные электрички.

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