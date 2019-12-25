По направлению ожидается рост пассажиропотока.

Между Петербургом и Павловском запустят дополнительные электрички. Составы отправятся с Витебского вокзала 16,17, 26 и 27 августа. Об этом сообщила пресс-служба СЗППК.

По направлению Петербург и Павловск ожидается увеличение пассажиропотока. 16 и 26 августа поезд отправится с Витебского вокзала в 21:14 и прибудет в Павловск в 21:52.

17 и 27 августа выезд из Павловска запланирован на 7 утра с прибытием в Петербург в 07:37. Более подробно об электричках можно узнать на сайте перевозчика.

Ранее губернатор договорился с РЖД о строительстве железнодорожных обходов в Петербурге.

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