Путин признался, в 90-е он подрабатывал извозом

Президент России отметил, что в конце прошлого века многим специалистам пришлось зарабатывать на хлеб подобным трудом.

Политик Владимир Путин рассказал, что в 90-е годы он подрабатывал извозом, потому что средств на жизнь не было. С таким заявлением он выступил в тизере фильма "Новейшая история" на телеканале "Россия 24".

Глава России отметил, что отказаться от предложения переехать в Москву он не мог, потому что другой работы не предлагали. Поэтому он поддержал инициативу управляющего делами президента.

Политик подчеркнул, что о бедной жизни ему неприятно вспоминать. Но забывать об этом нельзя.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Путин призвал к компромиссу по развитию Охтинского мыса.

Видео: Youtube/Россия 24