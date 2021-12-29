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Фото: на Марсовом поле появился новый арт-объект в виде снежной фекалии
Сегодня, 21:43
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Фото: на Марсовом поле появился новый арт-объект в виде снежной фекалии

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В комментариях к публикации подписчики отмечают, что подобную картину наблюдают во всех районах Петербурга в последнее время. 

На Марсовом поле в Петербурге появился новый арт-объект. В пятницу, 14 января,  художник и автор скульптуры Иван Волков создал из снега гигантские фекалии. Фотографии Волков опубликовал на своей странице в Instagram.

В комментариях к публикации подписчики отмечают, что подобную картину наблюдают во всех районах Петербурга в последнее время. 

Добавим, что Волков зимой создает скульптуры из снега. Так, он прославился благодаря снеговикам в хоррор-стиле.

Ранее в Гатчине появился арт-объект "Елка из пакетов с пакетами". Арт-объект появился у ТРК "Кубус".

Фото: Instagram / volkov___vanya

Теги: арт объект, марсовое поле
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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