В Гатчине появился арт-объект "Елка из пакетов с пакетами"

Арт-объект появился у ТРК "Кубус".

В Гатчине у торгово-развлекательного комплекса "Кубус" появилась "Елка из пакетов с пакетами". Новый арт-объект придумал и создал Валерьян Арутюнов совместно с активистами движения "РазДельный Сбор в Гатчине".

Как рассказали активисты, арт-объект "демонстрирует собой масштабы последствий одноразового отношения к пластику". Также в день открытия эко-елки состоялись несколько мероприятий: акция "Редкая Фракция" (можно было сдать на переработку отходы), музей вторсырья (можно было пощупать переработанные отходы), мастер-классы по созданию новогодних игрушек из подручных средств и многие другие.

Активисты поблагодарили всех, кто принял участие в акции. Также петербуржцы выразили благодарность администрации ТРК, которая разрешила провести акцию и установить елку.

Фото: ВКонтакте / РазДельный Сбор Гатчина