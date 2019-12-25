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В Гатчине появился арт-объект "Елка из пакетов с пакетами"
Сегодня, 16:14
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В Гатчине появился арт-объект "Елка из пакетов с пакетами"

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Арт-объект появился у ТРК "Кубус".

В Гатчине у торгово-развлекательного комплекса "Кубус" появилась "Елка из пакетов с пакетами". Новый арт-объект придумал и создал Валерьян Арутюнов совместно с активистами движения "РазДельный Сбор в Гатчине". 

Как рассказали активисты, арт-объект "демонстрирует собой масштабы последствий одноразового отношения к пластику". Также в день открытия эко-елки состоялись несколько мероприятий: акция "Редкая Фракция" (можно было сдать на переработку отходы), музей вторсырья (можно было пощупать переработанные отходы), мастер-классы по созданию новогодних игрушек из подручных средств и многие другие. 

Активисты поблагодарили всех, кто принял участие в акции. Также петербуржцы выразили благодарность администрации ТРК, которая разрешила провести акцию  и установить елку.

Фото: ВКонтакте / РазДельный Сбор Гатчина

Теги: арт-объект, елка из пакетов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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