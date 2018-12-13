Застройщик: Мы не планируем демонтировать "первый камень" Loketski

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» прокомментировала появление нового арт-объекта на Парнасе.

Последовала ответная реакция на появление стрит-арт объекта "Первый камень" от художника Loketski на Парнасе. Фотография была размещена в его Instagram-аккаунте.

"В целом, мы приветствуем творчество уличных художников, если оно выдержано в рамках эстетических норм и законодательства. Данный арт-объект демонтировать не планируем и, возможно, впишем его в общий проект благоустройства. Отметим, что появление парка запланировано на границе жилых кварталов, при этом внутри кварталов обустроены зоны для отдыха и прогулок, детские и спортивные площадки с травмобезопасным покрытием", - рассказали Piter.TV в пресс-службе "Главстроя Санкт-Петербург".

В компании-застройщике напомнили, что для будущий парк займет участок в 10,8 гектаров. В настоящее время создается проект рекреационной зоны. Завершение первого этапа создания зеленой зоны планируется в 2020 году.

Художник напомнил о парке, который должен появиться в створе улиц Заречной и Валерия Гаврилина. Местным жителям действительно не хватает мест для отдыха и гуляний.

Фото: Loketski / Instagram