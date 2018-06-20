На руинах Потемкинского дворца появилось граффити Нотр-Дама

На стенах появилось граффити "Je suis Notre Dame", что переводится как "Я – Нотр-Дам". Таким образом автор хотел обратить внимание на архитектурное наследие России, которое также нуждается в реставрации.

На руинах Потемкинского дворца, которые находятся в Гостилицах Ломоносовского района, написали слова сочувствия сгоревшему в Париже Нотр-Даму. Об этом сообщает Уличный художник.

На стенах появилось граффити "Je suis Notre Dame", что переводится как "Я — Нотр-Дам". Таким образом автор хотел обратить внимание на архитектурное наследие России, которое также нуждается в реставрации.

В разные периоды времени Гостилицами владели то фельдмаршал Миних, то графы Разумовские, пока хозяином не стал князь Александр Потемкин. Частыми гостьями здесь были императрицы Елизавета Петровна и Екатерина II. В 1842 дворец был перестроен архитектором Андреем Штакеншнейдером.

Граффити нарисовано смываемыми красками и исчезнет без следа после первого дождя.

Ранее на Piter.TV: На Радищева появилось граффити с Нотр-Дамом-де-Пари.

Автор граффити: уличный художник @loketski