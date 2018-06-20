  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На руинах Потемкинского дворца появилось граффити Нотр-Дама
Сегодня, 15:59
182
nastya960

На руинах Потемкинского дворца появилось граффити Нотр-Дама

0 0

На стенах появилось граффити "Je suis Notre Dame", что переводится как "Я – Нотр-Дам". Таким образом автор хотел обратить внимание на архитектурное наследие России, которое также нуждается в реставрации.

На руинах Потемкинского дворца, которые находятся в Гостилицах Ломоносовского района, написали слова сочувствия сгоревшему в Париже Нотр-Даму. Об этом сообщает Уличный художник.

На стенах появилось граффити "Je suis Notre Dame", что переводится как "Я — Нотр-Дам". Таким образом автор хотел обратить внимание на архитектурное наследие России, которое также нуждается в реставрации.

В разные периоды времени Гостилицами владели то фельдмаршал Миних, то графы Разумовские, пока хозяином не стал князь Александр Потемкин. Частыми гостьями здесь были императрицы Елизавета Петровна и Екатерина II. В 1842 дворец был перестроен архитектором Андреем Штакеншнейдером.

Граффити нарисовано смываемыми красками и исчезнет без следа после первого дождя.

Ранее на Piter.TV: На Радищева появилось граффити с Нотр-Дамом-де-Пари.
Автор граффити: уличный художник @loketski 

Местоположение на карте:

Теги: гостилицы, граффити, нотр дам, потемкинский дворец
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Оставить комментарий