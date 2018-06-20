На Радищева появилось граффити с Нотр-Дамом-де-Пари

В Петербурге местный художник раскрасил стену здания стрит-артом Собором Парижской Богоматери. Таким образом мужчина выразил сочувствие французской культуре, потерявшей архитектурную ценность.
Известно, что граффити можно найти на доме в центре города, в переулке Радищева. Автором работы выступил Олег Лукьянов. Напомним. что в результате воспламенения Нотр-Дама-де-Пари, у здания рухнул шпиль. Две башни и хранилище смогли уцелеть. Спасатели вынесли реликвии из поврежденных конструкций.
Стоит добавить, что вместе с собором на участке расположена "галерея" репродукций Боттичелли и других мастеров.
Фото: Вконтакте/Олег Лукьянов
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