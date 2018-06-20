  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Радищева появилось граффити с Нотр-Дамом-де-Пари
Сегодня, 7:15
167
lesjasap

На Радищева появилось граффити с Нотр-Дамом-де-Пари

0 0

Петербургский художник разукрасил стену в центре города в память о парижском Соборе.

В Петербурге местный художник раскрасил стену здания стрит-артом Собором Парижской Богоматери. Таким образом мужчина выразил сочувствие французской культуре, потерявшей архитектурную ценность.

Известно, что граффити можно найти на доме в центре города, в переулке Радищева. Автором работы выступил Олег Лукьянов. Напомним. что в результате воспламенения Нотр-Дама-де-Пари, у здания рухнул шпиль. Две башни и хранилище смогли уцелеть. Спасатели вынесли реликвии из поврежденных конструкций.

Стоит добавить, что вместе с собором на участке расположена "галерея" репродукций Боттичелли и других мастеров.

Фото: Вконтакте/Олег Лукьянов


 

Местоположение на карте:

Теги: граффити, нотр-дам-де-пари, олег лукьянов, переулок радищева
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

Оставить комментарий