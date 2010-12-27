Петербургский художник Миша Маркер провел акцию в стиле фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Петербургский художник обратился к правительству через уличный плакат в центре города.

Петербургский художник Миша Маркер создал уличную работу по мотивам фильма, номинанта на “Оскар” в 2018 году, “Три билборда на границе Эббинга, Миссури”. Таким способом активист решил привлечь внимание общественности к своему недовольству властями. На красном плакате, вывешенном на стене одного из домов Северной столицы, дизайнер написал: “Нам билбордов не хватит спрашивать”. Об этом событии сообщил автор, разместив пост с доказательствами на страничке в социальной сети “Вконтакте”.

Отметим, что Миша Маркер известен в городе на Неве в качестве создателя серии социальных уличных рисунков на зданиях. Например, 4 марта художник разместил на заборке перед стройкой российский флаг в раме. Такую инсталляцию он назвал “абстрактная композиция номер 12”.

Фто: Вконтакте/Миша Маркер

