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Петербуржцы встали на защиту Пулковской обсерватории (видео)

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В Петербурге прошел митинг против строительства ЖК в зоне Пулковской обсерватории.

В Пулковском парке Петербурга состоялась акция против строительства ЖК на территории городской обсерватории. Мобильный корреспондент поделился видео с места событий. 

Активисты возмутились прекращением работы астрономов в Пулковской обсерватории и возобновлением стройки в Защитной парковой зоне. Участниками акции стали порядка 100-150 человек. Стражи порядка наблюдали за происходящим, все прошло мирно. 

Отметим, что Пулковская обсерватория является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Ранее мы писали, что проект ЖК "Планетоград" был сокращён в пять раз.

Напоминаем, что в августе прошлого года стало известно, что в Пулковской обсерватории одобрили строительство ЖК "Планетоград" у территории ГАО РАН еще весной.

Конфликт дольщиков и градозащитников не прекращается. Активисты, в свою очередь, утверждают, что застройка не позволит полноценно работать астрономам в Пулковоской обсерватории. Дольщики в защиту приводят заявление РАН о том, что наблюдения из обсерватории бесперспективны.

В начале марта Беглов встретился с президентом РАН Александром Сергеевым, они обсудили развитие Пулковской обсерватории и пути разрешения ситуации.

Видео: Piter.tv

Теги: новости петербурга, новости спб, пулковская обсерватория
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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