Петербуржцы встали на защиту Пулковской обсерватории (видео)

В Пулковском парке Петербурга состоялась акция против строительства ЖК на территории городской обсерватории. Мобильный корреспондент поделился видео с места событий.
Активисты возмутились прекращением работы астрономов в Пулковской обсерватории и возобновлением стройки в Защитной парковой зоне. Участниками акции стали порядка 100-150 человек. Стражи порядка наблюдали за происходящим, все прошло мирно.
Отметим, что Пулковская обсерватория является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ранее мы писали, что проект ЖК "Планетоград" был сокращён в пять раз.
Напоминаем, что в августе прошлого года стало известно, что в Пулковской обсерватории одобрили строительство ЖК "Планетоград" у территории ГАО РАН еще весной.
Конфликт дольщиков и градозащитников не прекращается. Активисты, в свою очередь, утверждают, что застройка не позволит полноценно работать астрономам в Пулковоской обсерватории. Дольщики в защиту приводят заявление РАН о том, что наблюдения из обсерватории бесперспективны.
В начале марта Беглов встретился с президентом РАН Александром Сергеевым, они обсудили развитие Пулковской обсерватории и пути разрешения ситуации.
Видео: Piter.tv
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