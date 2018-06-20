Петербуржцы встали на защиту Пулковской обсерватории (видео)

В Петербурге прошел митинг против строительства ЖК в зоне Пулковской обсерватории.

В Пулковском парке Петербурга состоялась акция против строительства ЖК на территории городской обсерватории. Мобильный корреспондент поделился видео с места событий.

Активисты возмутились прекращением работы астрономов в Пулковской обсерватории и возобновлением стройки в Защитной парковой зоне. Участниками акции стали порядка 100-150 человек. Стражи порядка наблюдали за происходящим, все прошло мирно.

Отметим, что Пулковская обсерватория является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее мы писали, что проект ЖК "Планетоград" был сокращён в пять раз.

Напоминаем, что в августе прошлого года стало известно, что в Пулковской обсерватории одобрили строительство ЖК "Планетоград" у территории ГАО РАН еще весной.

Конфликт дольщиков и градозащитников не прекращается. Активисты, в свою очередь, утверждают, что застройка не позволит полноценно работать астрономам в Пулковоской обсерватории. Дольщики в защиту приводят заявление РАН о том, что наблюдения из обсерватории бесперспективны.

В начале марта Беглов встретился с президентом РАН Александром Сергеевым, они обсудили развитие Пулковской обсерватории и пути разрешения ситуации.

Видео: Piter.tv