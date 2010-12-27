Проект ЖК "Планетоград" был сокращён в пять раз

Компания ограничится только первой очередью проекта и построит 330 тысяч квадратных метров вместо 1,6 млн, сообщает пресс-служба Смольного.

Проект "Планетоград" около Пулковской обсерватории сократят почти в пять раз. Об этом стало известно по результатам рабочей встречи врио губернатора Петербурга Александра Беглова и председателя совета директоров "Сиэтл Групп" Максима Шубарева.

По данным пресс-службы Смольного, организация ограничится только первой очередью проекта и построит 330 тысяч квадратных метров вместо 1,6 млн.

Напоминаем, что в августе 2018 года стало известно, что в Пулковской обсерватории одобрили строительство ЖК "Планетоград"у территории ГАО РАН еще весной.

Конфликт дольщиков и градозащитников длится довольно долго. Общественники утверждают, что застройка не позволит полноценно работать астрономам в Пулковоской обсерватории. Дольщики в защиту приводят заявление РАН о том, что наблюдения из обсерватории бесперспективны.

5 марта Беглов встретился с президентом РАН Александром Сергеевым, они обсудили развитие Пулковской обсерватории и пути разрешения ситуации.

Фото: ЖК Зелёный квартал | Планетоград