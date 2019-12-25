Бастрыкин потребовал проверить законность застройки у Пулковской обсерватории

Против возведения жилья рядом с учреждением неоднократно выступали городские активисты.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад после проверки ситуации с застойкой в парковой зоне вблизи Пулковской обсерватории. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Представители комитета убедились, что на указанном участке запрещено промышленное и крупное жилищное строительство. Тем не менее, разрешения на него продолжили выдавать. Бастрыкин заинтересовался спорными судебными решениями.

В качестве застройщика на территории Пулковской обсерватории выступает организация, принадлежащая холдингу Setl Group. Она планирует построить там новый ЖК. Долгое время против этой идеи выступали городские активисты, которые уверяли, что многоквартирные дома будут мешать сотрудникам учреждения вести научную деятельность. Сами астрономы были вынуждены изменить привычный ход наблюдений.

Ранее мы сообщили о том, что Бастрыкин поручил ускорить экспертизу, чтобы сохранить дом Лапина.

Фото: ВКонтакте / Экскурсии в Пулковскую обсерваторию