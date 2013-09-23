Следствие признало дом Лапина вещественным доказательством в рамках ведущегося уголовного дела.

В понедельник, 29 августа, глава СК Александр Бастрыкин поручил ускорить экспертизу, чтобы сохранить дом Лапина в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Суд ранее отказался признать незаконным заключение на снос здания на Рижском проспекте. Бастрыкин поручил продолжить следственные действия по факту сноса исторических построек в Петербурге, в том числе и дом Лапина.

Следствие признало дом Лапина вещественным доказательством в рамках ведущегося уголовного дела. Это должно помешать производить с ним какие-либо действия вплоть до завершения расследования.

Напомним, что 29 августа Куйбышевский райсуд Петербурга отказал градозащитникам Олегу Мухину и Роману Тимофееву в признании незаконным заключения на снос дома Лапина. Соответствующий иск они подавали к КГИОП.

Фото: Piter.tv

